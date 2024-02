Victor Sá foi titular do Botafogo diante do Aurora, na última quarta-feira (21) - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 22/02/2024 12:15 | Atualizado 22/02/2024 12:58

Rio - O Botafogo anunciou, na manhã desta quinta-feira (22), que o atacante Victor Sá está de saída do clube rumo ao Krasnodar, da Rússia. O Alvinegro manterá 20% dos direitos econômicos do atleta, mas os valores da negociação não foram divulgados.

O clube carioca informou que o atacante "manifestou o desejo de seguir por um novo desafio profissional" e que a proposta apresentada pelos russos "atendeu as premissas definidas".

Victor Sá, inclusive, foi titular no empate em 1 a 1 com o Aurora , na última quarta-feira (21), pelo jogo de ida da segunda fase da Pré-Libertadores.

O atacante foi uma das primeiras contratações do Botafogo desde que virou SAF e entrou em campo com a camisa alvinegra 94 vezes. No período, marcou dez gols e deu nove assistências.