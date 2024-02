Tiago Nunes e Evandro Fornari - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/02/2024 10:09



Rio - Parece filme repetido, mas não é. Em sua estreia na Libertadores, o Botafogo levou o gol do empate em 1 a 1 com o Aurora-BOL, na noite da última quarta-feira (21), em Cochabamba , nos minutos finais da partida. Como Tiago Nunes foi expulso durante o jogo, coube ao auxiliar Evandro Fornari tentar explicar o motivo da equipe ter cedido novamente o resultado no fim. Apesar do baque, ele acredita que a equipe tem tudo para se classificar jogando no Estádio Nilton Santos.

"Antes de tudo dar os parabéns para os nossos atletas. É sempre muito difícil jogar aqui, é um campo pesado, altitude, e a gente conseguiu cumprir dentro de um plano de jogo. Claro que a nossa ideia era conquistar a vitória, mas esse empate deixa a série aberta e agora nós temos dentro da nossa casa plenas condições de conseguir passar de fase", declarou Evandro.



"Sem sombra de dúvida que vai ser um jogo difícil, mas tratando de nós jogarmos em nossa casa, com a força do nosso torcedor, a gente tem, como falei, plenas condições de fazer um bom jogo e passar para a próxima fase", completou.



O auxiliar também explicou as substituições feitas por Tiago Nunes ao longo do segundo tempo, que não foram suficientes para segurar o Aurora.



"As substituições do segundo tempo foram para reter a bola. A ideia era continuar jogando e ter uma transição muito forte. Dentro do nosso plano de jogo, a gente conseguiu algumas coisas que poderíamos ter ajustado no final do jogo. A ideia era manter o que estávamos fazendo no primeiro tempo", afirmou.



O jogo de volta entre Botafogo e Aurora acontece na próxima quarta-feira (28), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. Uma vitória simples garante o Glorioso na próxima fase da Libertadores.