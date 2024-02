John Textor deseja técnico com estilo de jogo ofensivo no Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 23/02/2024 12:20

O empresário americano estava insatisfeito com a forma que os jogadores se comportavam taticamente em campo, segundo o 'ge'. Internamente, ele afirmou que a equipe piorou em algumas partidas por causa das substituições de Tiago Nunes, além de adotar postura defensiva.

A avaliação foi feita no Carioca, mas John Textor entendia que o treinador ainda não tinha as peças que precisava à disposição e esperou a estreia na Libertadores da América para ver como o time iria se portar. A resposta, então, veio. O executivo se estressou novamente com a forma que o time atuou no segundo tempo, mesmo tendo a vantagem no placar. O Botafogo levou o gol de empate aos 51 minutos.

A decisão já estava tomada, mas o americano aguardou o retorno da delegação alvinegra ao Rio de Janeiro para selar a demissão. Ele se reuniu com a diretoria do clube e confirmou que Tiago Nunes não estava atendento às expectativas.