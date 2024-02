Tiquinho Soares - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/02/2024 11:51 | Atualizado 23/02/2024 12:10

Rio - Torcedores do Botafogo picharam os muros do Estádio Nilton Santos, na madrugada desta sexta-feira (23), em protesto ao momento ruim da equipe. O principal alvo das manifestações foi o atacante Tiquinho Soares, que foi chamado de "pipoqueiro" e teve sua saída do clube pedida pelos alvinegros.

Os pichadores chegaram a apagar uma arte no muro do estádio feita em homenagem ao jogador. No lugar, os vândalos hostilizaram o camisa 9, que perdeu um pênalti no empate em 1 a 1 com o Aurora, na estreia da Libertadores, e pediram que ele deixe o Botafogo. Além do atacante, o volante Marlon Freitas e o meia Eduardo também foram citados. O restante do time foi chamado de "sem sangue" e "covarde".

Assim como os jogadores, a diretoria também foi alvo dos protestos. No chão, próximo à entrada oeste do estádio, os pichadores escreveram pedindo a saída do diretor de futebol André Mazzuco.

Sem técnico após a demissão de Tiago Nunes, o Botafogo volta a campo neste sábado, às 16h, contra o Audax, pelo Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. O time será comandado pelo auxiliar permanente Fábio Mathias.