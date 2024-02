Torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/BOTAFOGO F.R.

Publicado 23/02/2024 15:25

Rio - O Botafogo anunciou que 15 mil ingressos já foram comercializados para a partida contra o Aurora-BOL, válida pelo jogo da volta da segunda fase da Copa Libertadores. As duas equipes medirão forças na próxima quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

As entradas começaram a ser comercializadas na quarta-feira da semana passada, para sócios, e seguiu uma ordem de escalonamento de acordo com cada plano. Para o público geral online, as vendas iniciaram na última terça-feira. Nos pontos físicos, as vendas começarão no domingo.

Os setores em funcionamento são: Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior e Oeste Superior A. Inicialmente, os setores Norte e Oeste Superior B estão bloqueados. Eles ficarão disponíveis apenas de acordo com a demanda.

No jogo de ida, o Botafogo levou o gol no fim e empatou com o Aurora em 1 a 1 . Assim, o Glorioso joga por uma vitória simples para avançar à terceira fase da competição continental.

Quem passar irá enfrentar o vencedor de Red Bull Bragantino e Águilas Doradas-COL, que empataram sem gols no primeiro duelo.