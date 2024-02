Gregore foi comprado junto ao Inter Miami por R$ 13,4 milhões - Divulgação

Gregore foi comprado junto ao Inter Miami por R$ 13,4 milhõesDivulgação

Publicado 23/02/2024 15:00

Rio - Recém-contratado pelo Botafogo junto ao Inter Miami, dos Estados Unidos, o volante Gregore celebrou o acordo com o clube carioca. Ele já está regularizado e poderá estrear neste sábado (24), diante do Audax, no Nilton Santos, pela Taça Guanabara.

"Foi um primeiro contato muito bom. Eu também já acompanhava o Botafogo, foi muito fácil escolher o clube, tanto pelo projeto, quanto pelos jogadores que estão aqui", declarou.

O volante, nascido em Minas Gerais, reforçou a importância de estar próximo da família e destacou o elenco alvinegro: "É um momento de muito trabalho, muito feliz para mim e para toda a minha família. Na minha cidade tem muito torcedor do Botafogo. Sei muito da grandeza do clube".

"Pelo elenco e investimento, temos tudo para brigar em todos os campeonatos. Espero fazer de tudo para ajudar o Botafogo a conquistar os títulos que precisa", completou.

O Botafogo selou a compra do volante por R$ 13,4 milhões, e o vínculo do jogador com o clube irá até dezembro de 2026.

Novo homem para o meio-campo do Glorioso, Gregore se destacou com a camisa do Bahia e estava no Inter Miami desde 2021.