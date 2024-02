John Textor - Vitor Silva / Botafogo

John TextorVitor Silva / Botafogo

Publicado 23/02/2024 11:13

Rio - Após demitir Tiago Nunes, na última quinta-feira (23), o Botafogo mapeia o mercado à procura de um novo técnico. Desta vez, porém, a preferência deve ser por um perfil diferente em relação ao antigo treinador. John Textor, que é quem comanda as buscas, quer um profissional com um "futebol propositivo" e que foque na parte tática. As informações são do site "ge".

O perfil desejado por Textor vai de encontro a um dos motivos que levaram à demissão de Tiago Nunes. A forma como a equipe recuava no segundo tempo dos jogos desagrava ao dono da SAF alvinegra. O foco do empresário não será em "nome" ou histórico de carreira, mas sim em seu estilo de jogo.

Até o momento, o Botafogo não chegou a abrir negociações com nenhum técnico, mas deve acelerar as coisas em breve, já que o jogo de volta contra o Aurora, pela Libertadores, já é na próxima quarta-feira (28).

A presença de Textor na busca pelo treinador é semelhante ao que já havia acontecido quando o clube contratou Luís Castro, Bruno Lage e Cláudio Caçapa. O empresário foi o responsável pelas escolhas e conduziu as negociações praticamente sozinho. Na escolha de Tiago Nunes, o departamento de futebol foi quem teve participação mais forte.

Enquanto não encontra um treinador, o Botafogo será comandado pelo auxiliar permanente Fábio Mathias. Ele estará à beira do campo no próximo sábado, contra o Audax, no Estádio Nilton Santos.