Rio - O Botafogo segue de olho na situação do lateral-esquerdo Wellington, do São Paulo. O contrato do jogador com o clube paulista termina no fim deste ano, e ainda não há acordo por renovação. As informações são do 'Uol'.

O staff do atleta não está satisfeito com a valorização oferecida pelo São Paulo. A maior parte do aumento salarial seria por meio de gatilhos futuros, e a divisão entre salário em carteira e direitos de imagem também não agradou.

Sendo assim, o Alvinegro já demonstrou interesse em assinar um pré-contrato em julho e acredita-se que há intenção de oferecer desde agora a valorização salarial futura que o São Paulo coloca em contrato. O Internacional também monitora a situação do lateral-esquerdo.

No momento, o Botafogo conta com Hugo como titular para o setor e vê uma contratação como necessária por causa do alto índice de lesões de Marçal, outra opção no elenco para a lateral.