Jogadores do Botafogo reunidos no gramadoVítor Silva / Botafogo

Publicado 24/02/2024 15:15

Rio - O Botafogo está escalado para enfrentar o Audax, no Nilton Santos, às 16h, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O Alvinegro precisa da vitória para seguir na briga pela vaga às semifinais da competição. O técnico interino Fábio Matias optou por mandar a campo um time misto.

Em relação à equipe que duelou com o Aurora, na última semana, estarão entre os 11 iniciais novamente o goleiro Gatito Fernández, o zagueiro Lucas Halter, o volante Marlon Freitas e os atacantes Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Dessa forma, o Glorioso está escalado com: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Bastos, Lucas Halter e Marçal; Marlon Freitas, Kauê e Diego Hernández; Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

O Botafogo é, neste momento, o quinto colocado da Taça Guanabara, com 14 pontos. Flamengo e Fluminense, com 21, já estão classificados. O Alvinegro disputa vaga com o Nova Iguaçu (18) e com o Vasco (16).

Vale lembrar que, na próxima quarta-feira (28), o Botafogo terá o Aurora pela frente, às 21h30, no Nilton Santos, pelo jogo de volta da segunda fase da Pré-Libertadores. O Alvinegro precisa vencer para avançar. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.