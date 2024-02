André Mazzuco garantiu que os pré-contratos de Allan e Igor Jesus estão assinados - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 24/02/2024 20:10

"Da minha parte, a gente está em levantamento e discussão de nomes de treinador. As decisões do Botafogo e da Eagle sempre passam pelo Textor, por mim e Alessandro Brito. Ele (Textor) é o chefe, tem o poder de decisão, mas a gente troca o máximo de informações possíveis. Desde que Tiago saiu, trabalhamos em conjunto e com calma", declarou.

"Fábio Matias (treinador interino) estará com a gente quando for necessário. A gente fica muito tranquilo com relação a isso. Sobre perfil de treinador, a gente precisa de um que entenda o momento do Botafogo. Entenda o ano que teremos. Para nós, hoje, é importante que seja um treinador de experiência. Não tem fórmula ideal, mas estamos procurando um que agregue ao projeto Botafogo como um todo", completou.



O diretor de futebol do clube também confirmou que os pré-contratos estão assinados com o volante Allan e o atacante Igor Jesus. Ele ainda afirmou que há tentativa para que ambos cheguem nesta janela de transferências, mas que a situação não é simples.

"Há uma tentativa de que ele (Allan) venha antes. Assim como o Igor Jesus, atacante. São dois atletas que já temos o compromisso firmado. Mas não é fácil. A janela encerra em breve", disse.

Por fim, Mazzuco criticou as pichações feitas por torcedores do Botafogo nos muros do Estádio Nilton Santos: "Torcedor não é o que picha, que faz essas confusões, é o que está aqui, que torceu, vaiou no final, enfim, não tem problema. O que picha não é torcedor".

O próximo compromisso do Botafogo será contra o Aurora, no jogo de volta da segunda fase da Pré-Libertadores, na quarta-feira (28), às 21h30, no Nilton Santos. Se vencer, o Alvinegro está classificado. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.