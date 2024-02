Fábio Matias é o auxiliar técnico fixo do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Fábio Matias é o auxiliar técnico fixo do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 25/02/2024 11:15

"Primeiro, é enaltecer o trabalho do Tiago Nunes. É um treinador que conheço há muito tempo. Tive a oportunidade de iniciar o processo de construção junto com ele. Segundo ponto, a ideia de hoje foi rodar alguns atletas. Terem minutagem. Tem jogadores que são importante para o jogo de quarta-feira, que são importantes para nós. Dar descanso a outros. Agora a nossa sequência será de jogos pesados", declarou Fábio Matias.

O auxiliar ainda comentou o psicológico dos atletas do Botafogo , que foi pauta na última semana. Na próxima quarta-feira, o Alvinegro enfrenta o Aurora, da Bolívia, no Nilton Santos, pelo jogo de volta da segunda fase da Pré-Libertadores, e precisa vencer para se classificar.

"Já vinha trabalhando com os atletas. Estava habituado a ter o contato diário. É ter tranquilidade e conduzir para o jogo de quarta-feira. Os atletas são de alto nível, que muitos clubes até de fora do país gostariam de ter. O principal é passar tranquilidade", ponderou.

"Eu brinco muito e digo que quando estamos nessa função, temos que vender algo. Então quanto mais esforço exigir dos atletas, será melhor. Todos os atletas sabem da importância do jogo de quarta-feira. Temos uma decisão em casa", completou.



Além da Libertadores, na quarta-feira (28), o Botafogo terá jogo importante no próximo fim de semana. O Alvinegro enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara, e precisa vencer para ter alguma chance de se classificar às semifinais do Carioca.

O Alvinegro ocupa a quinta posição na tabela e soma 17 pontos, dois a menos que o Vasco, quarto colocado. Além dos três pontos, a equipe comandada por Fábio Matias precisará secar o Cruz-Maltino, que duela com a Portuguesa-RJ, em São Januário.