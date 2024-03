Momento em que Júnior Santos anota um golaço na vitória do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 07/03/2024 14:47 | Atualizado 07/03/2024 14:48

"Nós temos nossas profissões, todos se alegram com elogio, com reconhecimento. Você sabe como é duro trabalhar, como existem pressões. Isso é muito gratificante, vou continuar trabalhando, dando o meu melhor. E agora ainda mais para continuar com essa boa fase e estar representando a torcida, que eles possam cada vez mais passar confiança, como eles têm feito. Agradecer pela festa que fizeram hoje", disse Júnior Santos, na zona mista.





O primeiro gol de Júnior veio após uma rápida cobrança de lateral de Damián Suárez. O atacante correu pelo lado direito, cortou para dentro, fez fila na marcação e finalizou no contrapé de Cleiton. Já o segundo veio após um cruzamento rasteiro de Damián. A bola subiu um pouco, mas Júnior girou rapidamente o corpo e bateu com categoria, sem chances de defesa para o goleiro.

"Acho que o segundo (foi mais difícil), porque já estava um pouco cansado. Quando o Damián toca em mim, sabia que tinha pouco espaço. Conseguir girar rápido. Acho que o segundo foi mais bonito pela dificuldade", contou o atacante.

Vale destacar que Júnior Santos tem sido o principal destaque do Botafogo neste início de 2024. Além das boas atuações, o atacante já soma dez gols em 13 jogos disputados na temporada.

"Tenho trabalhado bastante. As coisas vêm acontecendo. O mais importante é continuar com os pés no chão, continuar trabalhando", pontuou Júnior Santos.