No último fim de semana, Marlon Freitas foi titular do Botafogo e marcou dois gols na vitória sobre o FluminenseVítor Silva/Botafogo

Publicado 07/03/2024 15:20

Rio - Apesar das especulações sobre a saída de Marlon Freitas, do Botafogo , o volante deve permanecer no clube. Dono da SAF do Alvinegro, John Textor afirmou que o jogador "não vai a lugar nenhum". Ele recebeu sondagens do Vasco e, de acordo com o empresário americano, de times do exterior.

"Marlon Freitas é um dos melhores 'box to box' (jogador que atua de área a área) do Brasil. Ele teve propostas internacionais, mas queremos que fique aqui. Está em um bom momento e crescendo. Vamos amar nosso time novamente. Ele não vai a lugar nenhum", declarou.

Textor reforçou que a torcida precisa ter paciência, e valorizou Marlon Freitas. O volante foi um dos jogadores do elenco alvinegro mais criticados após a derrocada no Brasileirão do ano passado.

"Amo nossos torcedores, mas quero que eles acreditem nos nossos olhos. Não se deixem levar pelo emocional em momentos ruins dos jogadores em jogos que os times tem dois gols ilegais marcados contra nós", disse o empresário.