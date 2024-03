Kayque deixou a Bélgica sem ser relacionado para uma partida sequer - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 07/03/2024 16:40

Rio - O Botafogo concluiu o empréstimo do volante Kayque ao Guarani para a disputa da Série B do Brasileirão. O vínculo do jogador com o clube de Campinas será até 30 de novembro. A informação é do site "FogãoNet"

Kayque teve bom momento atuando pelo Glorioso, em 2022, sendo titular com Luis Castro. O volante chegou a ser comprado em definitivo pelo Botafogo, assinando um contrato até 2025. No entanto, uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida em uma partida contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão daquele ano, atrapalhou os planos.

Após se recuperar, em agosto do ano passado, o jogador foi emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica, clube que também faz parte da Eagle Holding, grupo de John Textor, para ganhar minutagem. Entretanto, ele não entrou em campo durante a passagem pelo país.

Ao retornar para o Botafogo, já em 2024, o volante jogou apenas uma partida, contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Mas, sem oportunidades depois do duelo, o Glorioso decidiu emprestar o atleta de 22 anos.

No Guarani, Kayque reencontrará dois ex-companheiros: o goleiro Douglas Borges e o meia-atacante Chay, que também está emprestado pela equipe alvinegra.