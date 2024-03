Raul é o novo reforço do Botafogo para a temporada - Divulgação / Botafogo

Raul é o novo reforço do Botafogo para a temporadaDivulgação / Botafogo

Publicado 07/03/2024 15:35

O Botafogo anunciou nesta quinta-feira (7) a contratação do goleiro Raul, ex-São Luiz-RS. O arqueiro de 26 anos chega após o Alvinegro pagar sua multa rescisória, e deve chegar para ser o terceiro reserva de John e Gatito Fernández.

Bem-vindo, Raul!



Goleiro de 26 anos é o novo reforço do Glorioso Botafogo! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/VTSc7tSATK — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 7, 2024

O São Luiz permanecerá com 10% dos direitos econômicos do goleiro. Raul chega ao Botafogo devido às possíveis convocações de Gatito Fernández para a seleção paraguaia e à lesão de John. Além disso, o arqueiro de 26 anos agrada o scout alvinegro.



Ele estava em processo de renovação de contrato com o São Luiz, mas, após o Botafogo chegar e pagar a multa rescisória do jogador, o clube de Ijuí liberou o goleiro.



Revelado pelo Juventude, Raul teve passagem por clubes como Criciúma, CSA e outros de menor expressão até chegar ao São Luiz, em 2023. Pelo clube de Ijuí, disputou 24 jogos como titular e foi campeão da Copa FGF e da Recopa Gaúcha, quando o clube de Ijuí superou o Grêmio na decisão.

Raul é o décimo primeiro reforço do Botafogo para a temporada. Além dele, o Alvinegro também acertou as chegadas do goleiro John, do lateral Damián Suárez, dos zagueiros Alexander Barboza, Lucas Halter e Pablo, do volante Gregore e dos atacantes Luiz Henrique, Jeffinho, Savarino e Emerson Urso.