Janderson comemorando gol do Botafogo no Campeonato CariocaVítor Silva/Botafogo

Publicado 07/03/2024 17:31

Rio - O atacante Janderson foi suspenso pela 6ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) em julgamento realizado na última quarta-feira (6) e irá desfalcar o Botafogo no primeiro jogo semifinal da Taça Rio, contra o Sampaio Corrêa, no domingo (10), em Saquarema.

Janderson recebeu dois jogos de punição devido à expulsão na partida contra o Volta Redonda, no dia 14 de fevereiro, pela oitava rodada da Taça Guanabara - o Glorioso venceu por 3 a 0 com gols de Bastos, Savarino e Júnior Santos.

No julgamento, os auditores votaram pela desclassificação do artigo 254-A §1º II (agressão) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que previa entre quatro e 12 jogos de suspensão, aplicando o 250 (ato desleal ou hostil), que dá até três partidas.

O Botafogo encara o Sampaio Corrêa no Elcyr Resende, e a tendência é que Matheus Nascimento seja o titular, já que a equipe deve ser poupada visando o confronto de volta pela Libertadores, com o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (13).