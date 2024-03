No Carioca, Janderson entrou em campo com a camisa do Botafogo sete vezes, sendo três como titular, e fez um gol - Vítor Silva / Botafogo

No Carioca, Janderson entrou em campo com a camisa do Botafogo sete vezes, sendo três como titular, e fez um golVítor Silva / Botafogo

Publicado 08/03/2024 12:45

Rio - O Botafogo conseguiu um efeito suspensivo no TJD-RJ para que o centroavante Janderson possa entrar em campo diante do Sampaio Corrêa, no domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio. Ele havia sido punido com duas partidas de suspensão , por causa da expulsão diante do Volta Redonda. As informações são do jornalista Thiago Veras, da Rádio Tupi.

O atacante já cumpriu um jogo, pela suspensão automática. Sendo assim, ele está liberado para entrar em campo até que o caso seja novamente julgado pelo Pleno do STJD.

Janderson entrou em campo sete vezes nesta temporada, pelo Campeonato Carioca, sendo três como titular. Ao todo, fez um gol, contra o Audax. Ele é o reserva imediato de Tiquinho Soares, principal centroavante do elenco.

O duelo do Botafogo com o Sampaio Corrêa será no domingo (10), em Saquarema, no Estádio Elcyr Resende, às 16h. O Alvinegro deve entrar em campo com a equipe reserva, visto que tem jogo decisivo na próxima semana pela Pré-Libertadores, contra o RB Bragantino.