Savarino conquistou espaço no Botafogo nas últimas partidas e se firmou como titular - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/03/2024 11:46

Savarino está entre os convocados da Venezuela para enfrentar a Itália e a Guatemala, em amistosos nos Estados Unidos. O atacante, entretanto, não corre o risco de desfalcar o Botafogo em jogos no Brasil.





Esta es la lista del seleccionador @bochabatista para disputar la Fecha FIFA de marzo ante Italia y Guatemala en Estados Unidos. #SiempreVinotinto pic.twitter.com/Z6eVATty4J — La Vinotinto (@SeleVinotinto) March 8, 2024

Por causa da Data Fifa, o Campeonato Carioca irá parar no período. Com isso, caso o Glorioso avance à final da Taça Rio, só disputará os jogos em 31 de março e 7 de abril. A seleção sul-americana jogará contra a Itália em 21 de março e contra a Guatemala no dia 24.

Savarino já vinha sendo convocado em 2023, quando disputou cinco dos 37 jogos que tem pela seleção da Venezuela. Ele costuma ser titular.