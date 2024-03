John Textor - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 08/03/2024 09:25

Rio - Dono da da SAF do Botafogo, John Textor deu uma declaração polêmica na madrugada da última quinta-feira (8), no Estádio Nilton Santos, após a vitória sobre o Bragantino pelo Libertadores. Sem apresentar provas, o empresário norte-americano afirmou que há corrupção no futebol brasileiro e disse ter gravações de árbitros reclamando de não ter recebido propinas combinadas. Ele prometeu que, em 30 dias, os torcedores saberão "o que realmente aconteceu no campeonato do ano passado".

"Nos últimos jogos do ano passado, o ódio foi tão forte que foi muito difícil para nós assistirmos. Não pode ser assim. Não vamos ganhar campeonatos assim. E os fãs vão ficar sabendo, nos próximos 30 dias, o que realmente aconteceu no campeonato. Eles sabem o que eu sinto sobre isso, mas eu não vou divulgar isso na imprensa. É irresponsável. Os juízes na corte esportiva não deveriam estar fazendo piadas com ninguém sobre manipulações e erros", disse Textor ao jornal "O Globo".

"Alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas... Talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Ednaldo. Nunca disse nada sobre ele. Ele não é um corrupto. Ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa. Porque é uma batalha contra fatores externos. É uma batalha que existe e está aqui. Houve manipulações e erros em 2021, 2022, 2023, e nós temos provas", completou.

Desde o fim do ano passado, Textor vem subindo o tom contra a arbitragem brasileira. A primeira forte declaração aconteceu após a derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, no Estádio Nilton Santos, jogo que marcou o início da derrocada alvinegra no Brasileirão. O empresário ficou revoltado com a expulsão de Adryelson na partida.

"Pode me multar, Ednaldo, mas você precisa renunciar amanhã de manhã. Este campeonato virou uma piada. Ninguém merece isso. Os jogadores do Palmeiras não querem ganhar assim, nós não queremos perder assim. Senhores, vocês jogaram um belo jogo, mas isso é uma p... de uma corrupção. Isso tem que mudar. E você precisa renunciar pelo bem do jogo. Pode me multar, me expulsar, mas é meu estádio, eu ainda estarei aqui", declarou à TV Globo.

Nas últimas rodadas do campeonato, John Textor apresentou um levantamento feito por uma empresa, contratada por ele, que afirmava que o Botafogo teria 18 pontos a mais na tabela, não fossem os supostos erros de arbitragem. O Palmeiras ficou com a taça após a derrocada do time carioca.