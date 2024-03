John Textor ainda afirmou que houve 'manipulação' em edições recentes do Campeonato Brasileiro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/03/2024 12:00

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) abrirá inquérito para investigar as denúncias feitas por John Textor, dono da SAF do Botafogo. O americano garantiu que tem gravações de árbitros "reclamando de propinas não pagas" . Ele, inclusive, será o primeiro a ser ouvido.

O STJD quer que John Textor prove as acusações feitas contra a arbitragem, segundo o 'ge'. O empresário americano ainda afirmou que houve "manipulação" em edições recentes do Campeonato Brasileiro.

"Nos últimos jogos do ano passado, o ódio foi tão forte que foi muito difícil para nós assistirmos. Não pode ser assim. Não vamos ganhar campeonatos assim. E os fãs vão ficar sabendo, nos próximos 30 dias, o que realmente aconteceu no campeonato. Eles sabem o que eu sinto sobre isso, mas eu não vou divulgar isso na imprensa", declarou.

A ANAF (Associação Nacional dos Árbitros de Futebol) divulgou nota oficial reagindo às acusações formuladas de John Textor e as classificou como "irresponsáveis e levianas": "Se John Textor não provar o que disse, ele tem que ser banido do futebol brasileiro! Não há outro caminho e, diante do que ele disse, as instituições precisam agir".

Ele ainda responde a processo judicial movido por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, por causa das declarações dadas após a derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, em 2023, no Nilton Santos.



John Textor foi acionado na Justiça Comum e na Desportiva depois de criticá-lo ainda no campo de jogo e dizer que houve "corrupção e roubo" no Brasileirão. Ele, inclusive, apresentou um relatório da empresa 'Good Game!' que, em sua opinião, comprova a manipulação de resultados.