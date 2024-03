Kayque em ação durante treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Kayque em ação durante treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 08/03/2024 17:19 | Atualizado 08/03/2024 17:20

Rio - Nesta sexta-feira, 8, o Guarani oficializou a contratação do volante Kayque, do Botafogo. O jogador de 23 anos chega ao clube de Campinas por empréstimo válido até o fim da temporada.

Kayque teve bom momento pelo Glorioso em 2022 e chegou a ser titular com Luis Castro. Com isso, o Botafogo acertou a compra do jogador, que pertencia ao Nova Iguaçu. Além disso, ele assinou um contrato válido até 2025.

Entretanto, uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida em uma partida contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão daquele ano, atrapalhou os planos.

Após se recuperar, em agosto do ano passado, Kayque foi emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica, clube que também faz parte da Eagle Holding, grupo de John Textor, para ganhar minutagem. Apesar disso, ele não entrou em campo durante o período em que ficou no time belga.

De volta ao Botafogo, o volante jogou apenas uma partida neste ano, contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Sem novas oportunidades, o Alvinegro decidiu emprestar o atleta.

No Guarani, Kayque reencontra dois ex-companheiros de Botafogo: o goleiro Douglas Borges; e o meia-atacante Chay, que está emprestado pelo Glorioso.