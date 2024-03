João Vitor Braz assinou com o Botafogo até janeiro de 2026 - Henrique Lima/Botafogo

Publicado 09/03/2024 17:27

Rio - O Botafogo acertou a contratação do lateral-direito João Vitor Braz, de 18 anos, que estava no Bahia, para reforçar seu time sub-20. O jovem, que pertence União Suzano, de São Paulo, chega por empréstimo até janeiro de 2026 com opção de compra.

De acordo com o site "ge", quem quiser tirar João Vitor do Botafogo terá que desembolsar um alto valor. A multa rescisória do jogador para o exterior é de 50 milhões de dólares (cerca de R$ 250 milhões na cotação atual).

Jotta, como o lateral é chamado, foi campeão do Campeonato Baiano profissional, no ano passado. Na ocasião, ele disputou apenas um jogo pelo Bahia. Também faturou o título do estadual no sub-20 e participou da Copinha.