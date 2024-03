Júnior Santos e John Textor, dono majoritário da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Júnior Santos e John Textor, dono majoritário da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 09/03/2024 12:55 | Atualizado 09/03/2024 12:55

As denúncias de corrupção feitas por John Textor não entram no vestiário do Botafogo. Isso é o que garante o atacante Júnior Santos, artilheiro do Alvinegro na temporada. Em entrevista ao canal "ESPN", o jogador foi questionado sobre as recentes declarações do dono majoritário da SAF do clube, entretanto, não entrou no mérito e aproveitou a situação para enaltecer o americano.

"Sobre corrupção, nós jogadores não entramos nas questões da direção, do Textor, nós focamos mais nos jogos procurando fazer o melhor pelo Botafogo", iniciou Júnior Santos.

"O que tenho a falar dele como pessoa é que é um cara que tem uma energia muito boa, sempre traz palavras de incentivo e ânimo para os jogadores, dá para ver que é um cara que ama o Botafogo, ele sempre quer proteger, quer o melhor para o Botafogo. É uma pessoa incrível, não tenho o que falar, os jogadores gostam, fala o que tem que falar, sempre pensando no melhor para o Botafogo", complementou.