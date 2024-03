Filipe Luís estreou como treinador com goleada por 5 a 1 sobre a Cabofriense, pela Copa Rio Sub-17 - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/03/2024 14:37 | Atualizado 09/03/2024 18:03

Rio - O ex-lateral-esquerdo Filipe Luís fez sua estreia como treinador do time sub-17 do Flamengo neste sábado (9), e iniciou sua nova trajetória com goleada. O Rubro-Negro venceu a Cabofriense por 5 a 1 pela Copa Rio, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), localizado na Avenida Brasil.

Os gols da vitória do Flamengo foram feitos por Lipão, Yago Cardoso, Joshua, Camargo e Christian. Filipe Luís se mostrou bastante ativo na beira de campo, conversando bastante com seu auxiliar, o espanhol Ivan. O ex-lateral-esquerdo também aproveitou as paradas técnicas para orientar o time por meio de um quadro magnético

O novo desafio para Filipe Luís iniciou-se na pré-temporada. A equipe sub-17 do Flamengo disputou cinco amistosos antes da estreia oficial do treinador, sendo três deles no Rio (Flamengo 1 x 0 Serrano, Flamengo 5 x 0 Portuguesa, Flamengo 7 x 1 Boavista), e dois em São Paulo (Flamengo 3 x 0 São Paulo, Flamengo 0 x 2 Palmeiras).

Filipe Luís assumiu o cargo de treinador do time sub-17 do Flamengo em janeiro e tem um calendário ocupado pela frente. O Rubro-Negro ainda disputará em 2024 um torneio nos Estados Unidos, o Campeonato Carioca e o Brasileiro da categoria.