Fékir é um dos destaques do Real BetisAFP

Publicado 09/03/2024 12:40

A janela de transferências internacional se encerrou na última quinta-feira (7), entretanto, o Flamengo tentou a contratação de uma estrela do futebol horas antes do fechamento dela. Segundo o jornal espanhol "Diario de Sevilla", o Rubro-Negro consultou o Real Betis para negociar a chegada do meia francês Nabil Fékir.

A negociação, entretanto, não avançou por conta do alto pedido do clube espanhol. O Betis teria pedido 15 milhões de euros (R$ 81,76 milhões na cotação atual) para abrir conervsas com o Flamengo, algo que o Rubro-Negro considerou inviável.

Além disso, o próprio meia francês não tem o desejo de sair do Betis. O jogador de 30 anos tem contrato com o clube espanhol até 2026, e tem vontade de permanecer na Europa, pelo menos, até o final da temporada.

Fékir está no Betis desde 2019, e tem 28 gols e 25 assistências feitas em 152 jogos disputados. Entretanto, o ápice da sua carreira foi em 2018, quando fez parte da seleção francesa campeã da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Naquele Mundial, o meia entrou em campo em seis oportunidades.