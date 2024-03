Ayrton Lucas - Marcelo Cortes / Flamengo

Ayrton LucasMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/03/2024 18:36

Rio - Após figurar entre os reservas na vitória sobre o Madureira por 3 a 0, no último sábado, o lateral Ayrton Lucas irá retornar ao time titular do Flamengo no clássico contra o Fluminense, válido pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Além do jogador, Léo Pereira e Everton Cebolinha também retornam aos onze iniciais.

O camisa 6 do Rubro-Negro disputava vaga com Matias Viña, que havia feito sua estreia contra o Madureira, no entanto, prevaleceu a escolha de Tite em manter Ayrton Lucas no time titular.

Para o duelo contra o Fluminense, o técnico Tite contará com todo seu plantel a disposição, com exceção de Gerson, que segue se recuperando de uma cirurgia . Léo Ortiz fica no banco e pode estrear.

Provável Flamengo: Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro.



Invicto até aqui na temporada, o Flamengo chega em bom momento para o clássico de amanhã. São 13 jogos feitos em 2024, com nove vitórias, quatro empates e nenhuma derrota. A defesa rubro-negra vem se destacando também, tendo sofrido apenas um gol no ano.