Flamengo deve renovar contrato com a Adidas em breveGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/03/2024 12:26

Rio - O Flamengo tem conversas avançadas para renovar seu contrato com a Adidas, que vai até o fim de 2025. De acordo com o "UOL", a negociação conta com reajuste no valor fixo e alterações nos royalties, mas o tempo do novo vínculo ainda não está definido.

A ideia inicial da Adidas era firmar um novo contrato de oito anos. Porém, o Flamengo quer um prazo menor e as partes ainda debatem. A tendência é que o tempo do novo contrato tenha duração de quatro a seis anos.

Pelo acordo atual, o Flamengo embolsa entre R$ 60 milhões e R$ 70 milhões com a parceria da Adidas. Há um valor fixo previsto em contrato, mas boa parte dessa quantia é referente a royalties, já que o Rubro-Negro tem direito a 35% em cada peça vendida.

As partes ainda buscam se acertar sobre os detalhes finais da renovação, para depois apresentar o novo contrato ao Conselho Deliberativo do Flamengo. A expectativa é que o novo contrato seja firmado com um ano antes do fim do vínculo atual.