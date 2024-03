Tite é o técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 07/03/2024 14:11

O Flamengo recusou uma investida do América-MG pelo volante Evertton, de 21 anos. O time mineiro se movimentou para tentar a contratação do jogador nos últimos dias, mas o negócio foi vetado pelo Rubro-Negro a pedido do técnico Tite. A informação foi dada pela "Itatiaia". Evertton em treino do Flamengo Divulgação/Flamengo Rio -, de 21 anos. O time mineiro se movimentou para tentar a contratação do jogador nos últimos dias, masA informação foi dada pela "Itatiaia".

A intenção do clube mineiro era contratar Evertton por empréstimo até o fim da temporada. No entanto, Tite frustrou os planos dos mineiros e disse à diretoria rubro-negra que quer seguir contando com o jogador em seu elenco.

O nome de Evertton foi indicado ao Coelho por Leonardo Cherede, auxiliar do técnico Cauan de Almeida. Ele trabalhou com o volante no sub-20 Flamengo antes de chegar ao América-MG no ano passado. Juntos, foram campeões do Campeonato Brasileiro da categoria.

Neste ano, Evertton passou a integrar o elenco principal do Flamengo. O jovem já entrou em campo em cinco partidas na temporada.