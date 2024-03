Iago comemora gol marcado na vitória do Flamengo sobre o Aucas - Divulgação/X @LibertadoresU20

Publicado 07/03/2024 17:06

Uruguai - Na tarde desta quinta-feira, 7, o Flamengo venceu o Aucas por 2 a 1 no Estádio Domingo Burgueño, no Uruguai, pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores sub-20. Conforme abriu o placar para a equipe equatoriana aos 13 minutos do segundo tempo, mas Iago deixou tudo igual no placar logo aos 15. Já na marca dos 37, Wallace Yan marcou e selou a virada rubro-negra.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos seis pontos e é o líder isolado do Grupo C. O Aucas tem três pontos e aparece em segundo. Já Defensor e Sporting estão zerados, mas medirão forças ainda nesta quinta, a partir das 18h (de Brasília).

O time do técnico Mario Jorge volta a campo no próximo domingo, às 15h (de Brasília), para enfrentar o Sporting Cristal no Estádio Domingo Burgueño. A partida é válida pela terceira e última rodada do Grupo C da Libertadores sub-20.

Vale lembrar que o líder de cada um dos três grupos e o melhor segundo colocado garantem vaga na semifinal da competição contintenal.