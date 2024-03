Léo Ortiz no CT do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 07/03/2024 11:28

o zagueiro fez questão de elogiar a estrutura do Rubro-Negro. Rio - Finalmente anunciado como reforço do Flamengo , Léo Ortiz realizou seu primeiro treino no Ninho do Urubu na última quarta-feira (6). Após o primeiro contato com as instalações e os novos companheiros,

"Ontem na chegada estava realmente ansioso para chegar a hora de vestir o manto, conhecer o CT, meus novos companheiros que já conheço de jogar contra, mas agora defendendo a mesma camisa. Conhecer todo o pessoal do staff, funcionários, ver o amor que têm pelo clube e o cuidado com o CT. O CT é indescritível, com alta tecnologia, campos muito bons, tudo integrado, estrutura que representa o tamanho do clube, da história, da torcida...", disse Ortiz à FlaTV.

Já regularizado, ele tem boas chances de estrear contra o Fluminense, no sábado (9), no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Por ser seu primeiro dia, Léo treinou separado do restante do elenco. No entanto, como estava atuando pelo Bragantino, a parte física não preocupa.

"Ansiedade agora para entrar no Maracanã lotado vestindo essa camisa com tanta história. Vinha jogando, estou pronto se precisar, lógico. Sempre respeitando a opção do treinador e tudo que meus companheiros de defesa vêm fazendo. Faltam palavras porque realmente vêm tendo números impressionantes. Fico feliz, chegar em um momento bom e construindo um trabalho que com certeza vai ser vitorioso no futuro é importante para a minha carreira", afirmou.

Para conquistar sua vaga no time, Léo Ortiz sabe que será preciso suar a camisa. Em 2024, a zaga rubro-negra tem sido um ponto forte da equipe e levou apenas um gol.