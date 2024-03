Thiago Maia deixou o Flamengo e assinou com o Internacional - Divulgação/Internacional

Publicado 07/03/2024 19:54

Rio - A novela chegou ao fim. O Internacional anunciou nesta quinta-feira (7) a contratação do meia Thiago Maia. O jogador, que pertence ao Lille, da França, estava no Flamengo e chega por empréstimo até o final de 2024, com condições já estabelecidas para efetivação da aquisição dos seus direitos de forma definitiva.

O Internacional deve comprar 50% dos direitos do jogador por 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões). O meia já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição do técnico Eduardo Coudet para estrear com a camisa do Colorado pelo Campeonato Gaúcho.

O Flamengo receberá 2,85 milhões de euros (R$ 15,4 milhões) e manterá 25% dos direitos econômicos. Já o Lille, da França, ganhará 1,15 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) e ficará com o mesmo percentual dos rubro-negros. Thiago Maia disputou 169 jogos e conquistou oito títulos pelo time carioca.

Thiago Maia iniciou a carreira no Santos e conquistou duas vezes o Paulistão. O jogador foi negociado com o Lille, da França, e atuou na Europa por três temporadas. Ele retornou para o Brasil em 2020, onde defendeu o Flamengo. Ele também teve passagem pela seleção brasileira, onde conquistou o ouro olímpico nos Jogos do Rio em 2016.