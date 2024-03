Thiago Maia está perto de deixar o Flamengo para defender o Internacional - Marcelo Cortes / Flamengo

Thiago Maia está perto de deixar o Flamengo para defender o InternacionalMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/03/2024 16:51

A novela envolvendo a venda de Thiago Maia para o Internacional parece estar chegando em seus capítulos finais. O Flamengo chegou a um acordo com o Lille, da França, pelos valores que cada clube receberá pela transferência do volante e a negociação está próxima de se concretizar. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O Internacional fez uma oferta de 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões) para comprar Thiago Maia do Flamengo. Entretanto, por ser dono de apenas porcentagem dos direitos econômicos do jogador, o Rubro-Negro queria uma quantia maior em verba para receber, algo que o Colorado não estava disposto a oferecer.

Portanto, o Flamengo conversou com o Lille para saber quanto cada clube iria receber pela negociação e um acordo foi alcançado. O Rubro-Negro receberá 2,85 milhões de euros (R$ 15,39 milhões), além de manter 25% dos direitos de Thiago Maia, e o clube francês receberá 1,15 milhão de euro (R$ 6,21 milhões) e também terá 25% dos direitos do atleta.

A negociação entre Flamengo e Inter por Thiago Maia se arrasta desde janeiro. O volante foi liberado da viagem de pré-temporada do clube carioca aos Estados Unidos para acertar detalhes da transferência e chegou a se despedir dos companheiros no Ninho do Urubu, mas a negociação acabou travando. Neste ano, ele disputou apenas um jogo com a camisa rubro-negra.



Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020 e coleciona 169 partidas pelo clube, com cinco gols marcados. Com a camisa rubro-negra, conquistou oito títulos: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.