Léo Ortiz estará à disposição de Tite na reta final do Carioca - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/03/2024 15:50 | Atualizado 06/03/2024 17:20

Rio - O zagueiro Léo Ortiz, anunciado pelo Flamengo no início da tarde desta quarta-feira (6) , já está regularizado e pode estrear com a camisa rubro-negra. Ele já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Além disso, aparece no Boletim Informativo Diário da Ferj (BIRA), e poderá jogar a reta final do Campeonato Carioca.

Léo Ortiz foi comprado por 7 milhões de euros (R$ 37,6 milhões na cotação atual) e pode se tornar o zagueiro mais caro da história do Flamengo. Se conquistar títulos, o Rubro-Negro terá que pagar mais 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões) de bônus ao RB Bragantino.

Com Léo Ortiz à disposição, o próximo compromisso do Flamengo será contra o Fluminense, no sábado (9), às 21h, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.