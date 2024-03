Maycon recusou oferta do Flamengo para permanecer no Corinthians - Rodrigo Coca/Corinthians

Publicado 06/03/2024 11:38

a resposta negativa foi uma decisão pessoal do jogador, que não via a oferta do time carioca como a melhor opção neste momento, apesar de querer se desvincular do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, clube que é dono de seus direitos federativos. Rio - O volante Maycon decidiu recusar a proposta do Flamengo e vai permanecer no Corinthians. Segundo o site "ge",, apesar de querer se desvincular do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, clube que é dono de seus direitos federativos.

Emprestado ao Corinthians até o fim do ano, Maycon recebeu uma proposta de quatro anos do Flamengo, que já tinha se acertado com o Shakhtar pela compra do atacante. Sua contratação era um desejo do técnico Tite, com quem trabalhou no Corinthians.

Apesar de vantajosa, Maycon decidiu declinar da oferta. E um dos motivos que o levaram a tomar a decisão foi sua vida profissional. Ele fez um balanço entre o cenário que encontraria no Flamengo e o bom momento que vive atualmente no Corinthians. O jogador acredita que pode viver um grande ano de 2024 no clube paulista, e que no Rubro-Negro precisaria brigar por espaço.

Ao decidir pela permanência no Corinthians, Maycon recebeu a promessa de que seus 11 meses de direitos de imagem atrasados serão quitados. Ele poderia usar a dívida para buscar outro clube, mas descartou.

A vida pessoal também pesou para que o volante recusasse o Flamengo. A esposa e os filhos do jogador manifestaram desejo de permanecer morando em São Paulo, e foram atendidos pelo atleta.