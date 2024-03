Maycon, do Corinthians, está na mira do Flamengo - Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Maycon, do Corinthians, está na mira do FlamengoRodrigo Coca/Ag. Corinthians

Publicado 05/03/2024 12:19

Rio - O Flamengo ficou mais perto de conseguir a contratação do volante Maycon, do Corinthians. Segundo o site "ge", o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, clube que é dono dos direitos federativos do jogador, aceitou a proposta do time carioca, que gira em torno de 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões). Em caso de desfecho positivo, ele assinará por quatro anos.

Maycon está emprestado até o fim de 2024 ao Corinthians, que tem preferência contratual na negociação. Agora, os ucranianos notificarão o clube paulista sobre a proposta do Fla e o Timão terá 48 horas para responder se irá ou não igualar os valores e forma de pagamento.

Dirigentes rubro-negros acreditam que o time paulista não deve ter condições de cobrir a oferta, apesar de desejar manter o volante no plantel do técnico António Oliveira. De acordo com o site "Coluna do Fla", o Rubro-Negro já chegou a um acordo com jogador em relação a salários e e está confiante em contar com Maycon para reforçar seu elenco.

Cria do Timão, Maycon retornou por empréstimo ao Corinthians em março de 2022. Desde então, ele soma 95 partidas, dez gols e seis assistências.