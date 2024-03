Maycon vibra durante jogo do Corinthians - Rodrigo Coca/Corinthians

Publicado 05/03/2024 22:13

Rio - O volante Maycon não será reforço do Flamengo. Isso porque o jogador decidiu recusar a proposta do Rubro-Negro e continuar no Corinthians. O atleta teve reunião durante a tarde desta terça-feira, 5, com seus empresários e dirigentes do Timão. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Vale lembrar que Maycon pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas está emprestado ao Corinthians até o fim do ano. O Timão, aliás, tem prioridade na compra do atleta.

Dessa forma, se aceitar a proposta de outro clube por Maycon, o Shakhtar deve notificar o Corinthians, que decide se cobrirá ou não a oferta. No entanto, o desejo do jogador, até pelo bom momento que passa, foi de permanecer no Timão.

Segundo o site, outros dois pontos também contribuíram para a continuidade: promessa da quitação de pendências financeiras do clube com o atleta; família do jogador está adaptada e não deseja uma mudança neste momento.

Maycon ainda tem a receber do Corinthians 11 meses de direito de imagem. A direção do clube paulista, por sua vez, informou que a dívida em questão será paga.



Cria do Timão, Maycon retornou por empréstimo ao Corinthians em março de 2022. Desde então, ele soma 95 partidas, dez gols e seis assistências.