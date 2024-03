Raphael Bahia é o técnico do time sub-20 B do Rubro-Negro - Divulgação/Flamengo

Raphael Bahia é o técnico do time sub-20 B do Rubro-NegroDivulgação/Flamengo

Publicado 05/03/2024 21:30

Rio - O técnico Raphael Bahia, da base rubro-negra, completou um ano de Flamengo na última segunda-feira, dia 4 de março. Após passagem pelo Santos, ele chegou ao Fla para comandar o sub-16, mas, hoje, está à frente da equipe sub-20 B.

"Muito grato por comemorar um ano desde o retorno ao Clube de Regatas do Flamengo. Um lugar que, mesmo em pouco tempo, já me proporcionou muitas recordações e momentos felizes. Obrigado por tudo, Flamengo! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo", disse o treinador.

Ao somar os números das duas categorias, Raphael Bahia comandou o Flamengo em 46 jogos. No total, foram 29 vitórias, sete empates e dez derrotas, o que representa 70% de aproveitamento. Além disso, foram 78 gols marcados e 35 sofridos.

Desde que chegou, Raphael Bahia já conquistou três títulos: a Flamengo Adidas Cup Sub-16; a Brasil Soccer Cup Sub-16; e a Liam Brady Cup Sub-16 (invicto).

Vale mencionar que ele assumiu o Fla na Copinha 2024, logo após o término da fase de grupos. Sob seu comando, os Garotos do Ninho chegaram até a fase semifinal. Com o trabalho de destaque na Copa São Paulo, foi promovido do sub-16 para o sub-20 B.