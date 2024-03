Maycon comemora gol marcado na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre a Portuguesa - Rodrigo Coca/Corintians

Maycon comemora gol marcado na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre a PortuguesaRodrigo Coca/Corintians

Publicado 05/03/2024 17:42

Rio - Em meio a negociação com o Flamengo, o volante Maycon mantém a rotina de treinamentos pelo Corinthians. O jogador, de 26 anos, treinou normalmente nesta terça-feira (5), na reapresentação do elenco do Timão, no CT Joaquim Grava.

Maycon participou de todo o treino comandado pela comissão técnica de António Oliveira. O jogador, autor de um gol na vitória sobre o Santo André no último sábado, pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que negocia com o Flamengo.

O Corinthians ainda não foi notificado pelo clube ucraniano. Por isso, o jogador treina normalmente e está nos planos do técnico António Oliveira para a partida contra o Água Santa, no domingo (10), às 16h (de Brasília), em São Bernardo do Campo, pela última rodada do Paulistão. O Timão já está eliminado.

O Flamengo fez uma oferta de 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para contratar Maycon. A proposta foi aceita. Após receber a notificação dos ucranianos, o Corinthians terá 48 horas para igualar ou cobrir a oferta e a forma de pagamento.

Maycon está emprestado ao Corinthians até o fim de 2024. O contrato do volante com o Shakhtar Donetsk é válido até o fim de 2026. O Flamengo tenta finalizar a transferência até a próxima quinta-feira (7), quando encerra a janela de transferências no Brasil.