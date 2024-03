William Carvalho, volante do Bétis, está perto de vestir o Manto - Divulgação/Betis

Publicado 06/03/2024 13:47

Rio - O Flamengo não deve avançar pela contratação do volante William Carvalho, do Betis. De acordo com o portal "Coluna do Fla", o Rubro-Negro descarta fazer uma proposta pelo jogador português neste momento.

Segundo o veículo, o fato de William ter um contrato longo com o Betis afastou qualquer chance de negociação. O jogador tem vínculo com a equipe espanhola até junho de 2026, o que obrigaria o Flamengo a desembolsar uma alta quantia para contratá-lo.

Internamente, o Flamengo considera difícil uma aproximação por William Carvalho nas próximas janelas. No entanto, não descarta a possibilidade, já que o jogador foi bem avaliado.