Léo Ortiz estará à disposição de Tite na reta final do Carioca - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Ortiz estará à disposição de Tite na reta final do Carioca Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/03/2024 14:41 | Atualizado 06/03/2024 16:17

Rio - O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira (6), a contratação do zagueiro Léo Ortiz, protagonista da maior "novela" da atual janela de transferências. O defensor assinou com o Rubro-Negro por quatro temporadas.

Para anunciar Léo, o time fez uma espécie de quiz com perguntas sobre Rondinelli e Ronaldo Angelim, ex-zagueiros que são ídolos do clube. Depois, foi a vez do novo contratado, com as dicas:



2) Nasci em 1996, em Porto Alegre.

3) Disputei a Copa Sul-Americana em 2023.

4) No último Campeonato Brasileiro, marquei 2 gols.

5) Não sou o único jogador com meu nome no elenco.

6) Já fiquei nervoso vendo o jogo do Mengo.

7) Emoji de bigode DEPOIS DESSE LÉO O-QUIZ, O GENERAL ORTIZ CHEGOU! É A #TROPADOLELEO! Seja bem-vindo! pic.twitter.com/f5IQVEsKAD — Flamengo (@Flamengo) March 6, 2024 1) Sou jogador do Flamengo.2) Nasci em 1996, em Porto Alegre.3) Disputei a Copa Sul-Americana em 2023.4) No último Campeonato Brasileiro, marquei 2 gols.5) Não sou o único jogador com meu nome no elenco.6) Já fiquei nervoso vendo o jogo do Mengo.7) Emoji de bigode

"Esses últimos meses já foram de ansiedade muito grande porque deu para sentir o tamanho da torcida do Flamengo e a toda repercussão que se deu nas redes sociais. E todo o carinho que já foi demonstrado por mim desde o início. Estou muito feliz, torcendo para que dê tudo certo nos exames e que eu já possa treinar e me adaptar aos companheiros. Conhecer todo mundo e conhecer o CT, que eu já ouvi falar que é sensacional. Estou muito ansioso e feliz com essa chegada", declarou o zagueiro à FlaTV.

Após uma longa negociação que durou meses com o Red Bull Bragantino, o Rubro-Negro desembolsará sete milhões de euros (cerca de R$ 37,7 milhões) em quatro parcelas pelos próximos dois anos. Além disso, há a possibilidade de pagar mais 1,5 milhão de euros (R$ 8 milhões) em bonificação.