Gerson, meia do Flamengo, deve ficar parado por cerca de dois meses após cirurgia - Gilvan de Souza / Flamengo

Gerson, meia do Flamengo, deve ficar parado por cerca de dois meses após cirurgiaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/03/2024 21:49

Rio - O Flamengo informou, na noite desta sexta-feira (1), que a cirurgia no rim esquerdo de Gerson foi realizada com sucesso e que o jogador deve receber alta hospitalar até o domingo. O jogador passou por um procedimento de pieloplastia para correção de uma estenose congênita do ureter.

Gerson foi operado pelo doutor Renato Muglia em um hospital no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O clube divulgou, no dia 18 de fevereiro, que o meia foi diagnosticado com hidronefrose renal, dilatação do rim provocada por obstrução ou bloqueio da passagem da urina.

O tempo de recuperação é de cerca de dois meses. Gerson desfalcou a equipe comandada por Tite nas vitórias por 4 a 0 sobre o Boavista e 2 a 0 no Fluminense, pelo Campeonato Carioca. O camisa 20 perderá a reta final do Estadual e os primeiros jogos do Brasileirão e da Libertadores.