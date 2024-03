Gabigol, do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/03/2024 12:24

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico acredita na recuperação de Gabigol, que viveu um 2023 difícil dentro de campo. O Galinho vê o atual camisa 10 do Rubro-Negro mais bem preparado para este ano e disse ter enxergado uma mudança de postura no atacante.

"Eu acho que o Gabigol voltou para esse ano diferente. Mais bem preparado do que no ano passado. Depois da segunda Libertadores, o pessoal deu uma relaxada. (...) Eu lembro de uma entrevista do Gabigol depois da conquista (de 2022), ele virou e falou: "Eu prometi ao Braz que ia dar mais uma Libertadores para ele e depois entrar de férias". Logo depois do jogo. E foi o que aconteceu. (...) Aí o pessoal diz lá que, pô, foram 40 dias de férias. Para voltar em competições já importantes. (...) O Flamengo não se preparou adequadamente, e isso refletiu nos jogadores e em cima dele", declarou ao canal do narrador João Guilherme.

Atualmente, Gabigol é reserva de Pedro. Zico entende que, para voltar a ser titular, o ídolo rubro-negro terá que brigar por posição com o camisa 9, artilheiro entre todos os jogadores da Série A na temporada, com 7 gols.

"Você vê que Dorival Júnior usou bem o Pedro e Gabigol. A dupla funcionou, e funcionou bem. (...) O Tite tem a situação de um aberto de cada lado, e um "centroavantão" ali. Vão disputar posição. Uma coisa é jogar aberto para você fechar. Quando Gabigol caía pela direita, o Bruno Henrique entrava de centroavante. Quando Bruno Henrique ia para esquerda, o Gabigol entrava ali, com o Jesus."

Com o crescimento de Pedro, Gabigol naturalmente virou reserva do Rubro-Negro em 2023. No entanto, para o Zico, o camisa 10 não é jogador para ficar no banco.

"Com o Pedro foi a mesma coisa. Você vê que o Pedro, com o Dorival, quando o time perdia a bola, o Gabigol vinha para o meio, e ele (Pedro) abria na esquerda. Para marcar e ter o João Gomes pelo meio com o Arrascaeta. Com Tite não é diferente. Gabigol não vai conseguir ficar jogando como joga o Luiz Araújo pela ponta. Vai ter que disputar no meio, hoje é a opção do Pedro. Se ele se preparar bem, como está, para o momento que tiver oportunidade... A briga é boa. Mas não é um jogador realmente para ficar no banco de reserva", afirmou.

Gabriel assumiu a camisa 10 no ano passado. Porém, desde então, o ‘príncipe’ rubro-negro não vêm performando bem com o histórico número nas costas. Perguntado sobre a possibilidade disso ter atrapalhado seu desempenho, Zico não acredita nisso.

"Não acredito (que a camisa 10 atrapalhou). Acho que foram as situações que ocasionaram isso, e não pessoalmente a parte dele. Acho que não tem nada a ver, nem ele quis jogar dessa maneira (como um meia)", finalizou.