Viña em ação pelo FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/03/2024 16:47 | Atualizado 01/03/2024 16:48

O Flamengo terá novidades em seu time titular para o jogo contra o Madureira, no sábado (2), às 16h, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. A principal é a presença de Matías Viña, que fará seu primeiro jogo entre os 11 iniciais do Rubro-Negro. As informações são do "ge".

O uruguaio começará jogando no lugar de Ayrton Lucas. O lateral-esquerdo brasileiro, convocado por Dorival Júnior para a Seleção, visando os amistosos contra as seleções da Inglaterra e da Espanha, começou todos os jogos com Tite como titular em 2024. Entretanto, irá para o banco de reservas contra o Madureira e dará espaço para Viña iniciar.

Além da presença de Viña, o Flamengo também contará com David Luiz e Bruno Henrique como titulares. Eles entrarão nos lugares de Léo Pereira e Everton Cebolinha, que serão poupados. Por outro lado, o Rubro terá os desfalques de Wesley e Gabigol, ambos com leves lesões musculares.

A provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Madureira deve ser a seguinte: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Viña; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro.

Para conquistar a Taça Guanabara sem depender de outros resultados, o Flamengo precisa de, pelo menos, um empate, contra o Madureira. Porém, mesmo com uma derrota, ainda será necessário que Fluminense ou Nova Iguaçu tirem uma diferença de gols de 11 e 15, respectivamente.