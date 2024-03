Dorival em sua primeira convocação na seleção brasileira - Divulgação/CBF

Rio - O técnico Dorival Júnior realizou, na tarde desta sexta-feira (1), na sede da CBF na Barra da Tijuca, sua primeira convocação na seleção brasileira. O treinador chamou 26 jogadores para os amistosos contra a Inglaterra, em Wembley, no dia 23, e contra a Espanha, no dia 26, no Santiago Bernabéu. A lista conta com sete atletas que atuam no futebol brasileiro.

Veja a lista completa:

Goleiros

Bento - Athletico-PR

Ederson - Manchester City

Rafael - São Paulo

Laterais

Danilo - Juventus

Yan Couto - Girona

Ayrton Lucas - Flamengo

Wendell - Porto

Zagueiros

Beraldo - PSG

Gabriel Magalhães - Arsenal

Marquinhos - PSG

Murilo - Palmeiras

Meias

André - Fluminense

Andreas Pereira - Fulham

Bruno Guimarães - Newcastle

Casemiro - Manchester United

Douglas Luiz - Aston Villa

João Gomes - Wolverhampton

Lucas Paquetá - West Ham

Pablo Maia - São Paulo

Atacantes

Endrick - Palmeiras

Gabriel Martinelli - Arsenal

Raphinha - Barcelona

Richarlison - Tottenham

Rodrygo - Real Madrid

Savinho - Girona

Vini Jr - Real Madrid

A CBF decidiu pela convocação de 26 atletas, e não os 23 de costume, após entrar em acordo com a Real Federação Espanhola de Futebol. O objetivo da entidade foi aumentar o leque de Dorival Júnior nesta primeira convocação para que ele possa fazer suas observações.

A Seleção se apresentará no dia 18 de março, em Londres, e treinará no CT do Arsenal para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. O local já é conhecido pela CBF. Foi lá que o Brasil ficou concentrado para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. A ideia é que praticamente todos os treinamentos para os dois amistosos sejam feitos no local.

o Brasil ainda terá outros dois compromissos antes da Copa América. A equipe de Dorival fará amistosos contra o México, no dia 8 de julho, em local ainda não definido, e contra os Estados Unidos, no dia 12, no estádio Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. Depois, o foco será total no torneio continental.

Substituto de Fernando Diniz, Dorival Júnior assume o comando do Brasil com a missão de recuperar a equipe após um péssimo 2023. No ano passado, a Seleção entrou em campo em nove oportunidades e colecionou cinco derrotas, um empate e apenas três vitórias.