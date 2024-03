Fluminense foi campeão da Recopa em cima da LDU e rebateu provocação dos equatorianos - Divulgação / Fluminense

Fluminense foi campeão da Recopa em cima da LDU e rebateu provocação dos equatorianosDivulgação / Fluminense

Publicado 01/03/2024 13:37

Tudo começou quando, ao desembarcar no Rio de Janeiro, na última terça (27), a LDU publicou uma foto da delegação utilizando uma camisa com a estampa “Una vez más a Rio”, fazendo alusão aos títulos da Libertadores e Sul-Americana conquistados pelos equatorianos em 2008 e 2009, respectivamente, em cima do Fluminense, no Maracanã.

No caso do Flu, a provocação "Mais uma vez no Rio" foi devolvida pelo fato do Tricolor das Laranjeiras ter conquistado seu segundo título continental seguido no Maracanã, se tornando o maior campeão internacional da história do estádio.

A conquista da Recopa em cima da LDU serviu para exorcizar por completo o fantasma gerado pela equipe equatoriana no Fluminense, que assombrou clube e torcida por quase duas décadas.