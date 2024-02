LDU fez camisa provocativa ao Fluminense - Divulgação/LDU

Publicado 27/02/2024 15:45

Rio - A LDU, do Equador, desembarcou nesta terça-feira (27), no Rio de Janeiro, para decidir a Recopa Sul-Americana contra o Fluminense, na próxima quinta (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Os jogadores da equipe equatoriana embarcaram com uma camisa com provocação ao Tricolor das Laranjeiras.

A camisa utilizada pelos jogadores possui a frase "mais uma vez no Rio". A frase tem referência às finais da Libertadores de 2008 e Sul-Americana de 2009, conquistada pela LDU sobre o Fluminense, no Maracanã. A Recopa é a terceira final continental entre as equipes - a decisão mais repetida da história do continente.

Fluminense e LDU é a final mais repetida da história do continente, junto com Cruzeiro x River Plate, da Argentina, e Grêmio x Independiente, também da Argentina. O Cruzeiro conseguiu vencer o River Plate nas três finais disputadas, enquanto o Grêmio levou a melhor sobre o Independiente em duas ocasiões.

Finais mais repetidas na América do Sul:

Fluminense x LDU: Libertadores 2008, Sul-Americana 2009, Recopa 2024 Cruzeiro x River Plate: Libertadores 1976, Supercopa Sul-Americana 1991, Recopa 1998 Grêmio x Independiente: Libertadores 1984, Recopa 1996, Recopa 2018

Na final da Libertadores de 2008, a LDU venceu o Fluminense por 4 a 2, em Quito. No jogo de volta no Maracanã, o Tricolor venceu por 3 a 1 e a decisão foi para os pênaltis, com vitória dos equatorianos. Já na final da Sul-Americana de 2009, a equipe equatoriana venceu na ida por 5 a 1, em Quito, e foi derrotada por 3 a 0 na volta, levando o título na soma do placar agregado (5 a 4).

No jogo de ida da Recopa, a LDU venceu por 1 a 0 e, por isso, joga pelo empate na partida de volta, no Maracanã. O Fluminense precisa vencer por dois gols de vantagem para conquistar o título. Em 2008 e 2009, a adversidade era maior. Em caso de vitória por um gol de diferença, a partida irá para a prorrogação. Se o empate no placar agregado persistir no tempo extra, a decisão será nos pênaltis.