Gustavo Felix assinou seu primeiro vínculo profissional com o FluminenseLeonardo Brasil / Fluminense

Publicado 27/02/2024 16:45

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (27) a assinatura do primeiro contrato profissional do goleiro Gustavo Felix, de 16 anos. O novo vínculo do arqueiro, que defenderá o time sub-17 do Tricolor, é válido até o final de 2026.

"Sensação inexplicável. É o sonho de toda criança assinar contrato profissional com um clube enorme como o Fluminense. Primeiramente, quero agradecer a Deus e à minha família, que me acompanha desde o início da minha trajetória. Sou grato ao clube pela oportunidade e por confiar no meu trabalho", celebrou o Moleque de Xerém.

Gustavo Felix defende o Fluminense desde 2022, e já conquistou os títulos da Scopigno Cup-ITA e Heemskerk Cup-HOL, além das copas Olaria e Rio Sub-16. Ele chegou a ser inscrito pelo Flu na Copinha 2024, mas não entrou em campo.