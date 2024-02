Josep Alcácer, técnico da LDU, em coletiva nesta terça-feira (27) - Divulgação/LDU

Publicado 27/02/2024 15:59 | Atualizado 27/02/2024 16:08

Rio - Já em solo carioca para enfrentar o Fluminense na próxima quinta-feira (29), pela Recopa, no Maracanã, a LDU vetou a presença de jornalistas brasileiros em coletiva do técnico Josep Alcácer, realizada nesta terça (27). Apenas repórteres de veículos equatorianos puderam marcar presença.

A decisão teria sido tomada pela comissão técnica da LDU. Os jornalistas brasileiros chegaram a entrar na sala onde aconteceu a coletiva, mas foram convidados a se retirar antes do início.

A delegação da LDU desembarcou no Brasil na madrugada desta terça (27). A equipe equatoriana realizará seus treinos na capital carioca no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo.

No jogo de ida da Recopa, o Fluminense foi derrotado por 1 a 0 pela LDU na altitude de Quito. Para ficar com o título no tempo normal, o Tricolor precisa de uma vitória no Maracanã por pelo menos dois gols de diferença. Caso a diferença da primeira partida se repita, a decisão irá para os pênaltis.