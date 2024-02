Cano em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon/Fluminense

Cano em entrevista coletiva no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense

Publicado 27/02/2024 11:29 | Atualizado 27/02/2024 12:04

Rio - Velhos conhecidos, Fluminense e LDU voltaram a se encontrar na Recopa, que será decidida na próxima quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Apesar da rivalidade entre as duas equipes, que disputaram as finais da Libertadores em 2008 e da Sul-Americana em 2009, ambas vencidas pelos equatorianos, Germán Cano prefere ignorar o passado e focar na decisão atual.

"Eu particularmente não penso no que já aconteceu. Estou mais ligado no presente e no que vai acontecer na quinta-feira. O que aconteceu , já aconteceu. Dentro do campo são 11 contra 11, quem fizer melhor as coisas vai ganhar o jogo. Vamos nos preparar bem porque é o principal", declarou Cano em entrevista coletiva nesta terça (27), no CT Carlos Castilho.

"Não carregamos o peso (do passado), carregamos uma responsabilidade muito grande de busca uma taça que o Fluminense não tem. A temporada já começou e, pouco a pouco, vamos fazer o que o Fernando pedir. Sabemos que teremos a nossa torcida no Maracanã. Vamos jogar na nossa casa, com a nossa torcida. Vamos tentar fazer o nosso melhor. Não temos o peso de nada, só o compromisso de ganhar o jogo", completou.

Para sair do Maracanã com o título, Cano sabe que o Fluminense precisará melhorar seu desempenho ofensivo. Nos últimos três jogos, contra Vasco, LDU e Flamengo, o Tricolor não conseguiu marcar gols.

"A gente está muito bem, preparando nosso melhor treinamento para fazer nosso melhor em campo, ter a convicção de que vai sair com tudo para virar o jogo. São 90 minutos muito importantes para conquistarmos uma taça que o Fluminense não tem. Muito concentrados no que temos que fazer para ganhar o jogo", afirmou o argentino.

"A gente sabe bem, sabemos que cada treino dá mais forma para fazermos o melhor dentro do campo. Sabemos em que momento temos que defender e atacar. Todo mundo se conhece muito bem. Vamos tentar fazer o nosso melhor. Temos que corrigir muitas coisas na frente para que na quinta-feira os erros sejam mínimos para conquistarmos mais um troféu", complementou.

Derrotado por 1 a 0 na altitude de Quito, o Fluminense precisa vencer no Maracanã para conquistar a Recopa. Porém, a necessidade pelo resultado não é algo que atormenta Cano.

"Sabemos que temos um elenco muito bom. Podemos jogar no 11 inicial. Jogamos em Quito, numa altitude muito elevada para nós. Não estamos acostumados. Acho que para quinta-feira vai chegar todo mundo muito bem. Vamos tentar fazer o primeiro gol, depois tentar fazer o segundo. Jogar com agressividade", garantiu o artilheiro.

"Eu acho que vai ser um jogo muito disputado. É muito bom que a LDU saia para jogar, que tente nos atacar. Fica um jogo muito mais aberto. Vamos tomar todos os cuidados necessários para ter a posse de bola e criar situações de gols", finalizou.