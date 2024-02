Marlon, do Fluminense, entrou no segundo tempo da Recopa contra a LDU - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Marlon, do Fluminense, entrou no segundo tempo da Recopa contra a LDUMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 27/02/2024 17:08

Rio - O zagueiro Marlon, do Fluminense, entrou na mira do Bahia. De acordo com o ex-jogador Preto Casagrande, a diretoria do clube nordestino avalia o jogador de 28 anos como opção para reforçar o setor defensivo.

Marlon pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e está emprestado ao Fluminense até junho. O Tricolor tenta ampliar o vínculo, mas a permanência do zagueiro no clube das Laranjeiras é incerta. Recentemente, ele manifestou desejo de continuar vestindo a camisa tricolor. , mas a permanência do zagueiro no clube das Laranjeiras é incerta.

Em 2024, Marlon tem sofrido com uma lesão no joelho esquerdo. O zagueiro só conseguiu fazer sua estreia na temporada na última quinta-feira (22), contra a LDU, em Quito, pela Recopa. No clássico do último domingo (25), com o Flamengo, o defensor voltou a sentir e precisou ser substituído no intervalo.